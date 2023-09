Mbappé, Draxler… Toutes les infos mercato du 5 septembre

La rédaction

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes vendredi soir en France, certains départs sont encore possibles à l'étranger, et les clubs se penchent également sur les prochaines périodes de mercato. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos.

PSG : Mbappé compte bien partir libre en 2024

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jours sur les coulisses du feuilleton Kylian Mbappé au PSG, et annonce que l'attaquant français a accepté de laisser tomber sa prime de fidélité fixée entre 60 et 80M€. En revanche, il prévoit bel et bien de partir libre l'été prochain au terme de son contrat. Le Real Madrid attend son feu vert, et Liverpool serait également en embuscade pour Mbappé.



PSG : La presse espagnole annonce Mbappé au Real Madrid

Au micro de l'émission espagnole El Chiringuito , le journaliste Eduardo Inda assure que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pour l'été 2024 est déjà actée : « A Madrid, il est acquis qu'il viendra l'année prochaine », explique-t-il au sujet de l'attaquant du PSG.



PSG : Antero Henrique mobilisé pour le départ de Draxler ?

Alors qu'il n'entre plus dans les plans d'avenir du PSG, Julian Draxler est invité à se trouver un nouveau point de chute. Sports Zone annonce que le milieu offensif allemand aurait refusé de rallier Crystal Palace cet été, et le président Nasser Al-Khelaïfi aurait donc décidé de mobiliser un ancien du PSG pour l'aider à placer Draxler au Qatar : Antero Henrique.



Mbappé salue le retour de Sergio Ramos à Séville

Le FC Séville a officialisé ces dernières heures le retour de Sergio Ramos, libre de tout contrat depuis son départ du PSG. Et via une publication sur Instagram , Kylian Mbappé a rendu hommage à son ancien coéquipier : « Bonne chance mon ami. Le roi est de retour », a lâché l'attaquant français.



