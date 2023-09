Transferts : Il signe au RC Lens et annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens est parvenu à recruter Andy Diouf contre un chèque de 14M€. Arrivé en provenance du FC Bâle, le milieu de terrain de 20 ans réalise un début de saison prometteur, qui lui permet aujourd'hui de rejoindre l'équipe de France Espoirs. Présent en conférence de presse, le joueur est revenu sur ses premiers pas dans le nord de la France.

Arrivé cet été au RC Lens, Andy Diouf est déjà parvenu à s'imposer en Ligue 1. Arrivé en provenance du FC Bâle, le milieu de terrain de 20 ans enchaîne les titularisations sous les ordres de Franck Haise et pourrait jouer les premiers rôles cette saison.





Un transfert à 14M€ bouclé

Pour mettre la main sur le natif de Neuilly-sur-Seine, le RC Lens a dépensé près de 14M€. Actuellement avec l'équipe de France Espoirs, Andy Diouf a eu l'occasion de revenir sur ses premières semaines dans le nord de la France.

« L’intégration s'est très bien passée »