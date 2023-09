Un joueur quitte le Barça pour le PSG, il raconte son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2003, le PSG obtient le prêt de Juan Pablo Sorin. L'international argentin ne sera resté qu'une saison, mais quelle saison ! L'ailier gauche n'avait perdu aucun match de championnat, mais n'avait pas été conservé. Dans une interview pour la presse espagnole, il revient d'ailleurs sur sa signature à Paris.

Peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir marqué un club en une seule saison. C'est pourtant le cas de Juan Pablo Sorin. Prêté par Cruzeiro durant la saison 2003-2004 l'international argentin n'a perdu aucun match avec le PSG lorsqu'il était sur le terrain. L'ailier gauche débarquait en provenance du FC Barcelone où il était également prêté. Et il se remémore ce passage de sa carrière.

Sorin revient sur son arrivée au PSG

« J'arrive dans un Barça plutôt chaotique. J'ai le privilège d'avoir joué pour le Barça, mais c'était une période de grands problèmes politiques. Gaspar était parti, Van Gaal était parti, Antic était arrivé. Avec l'arrivée de Laporta, l'équipe est redevenue le Barça auquel la Dream Team nous avait habitués, surtout avec la signature de Rijkaard », explique-t-il pour AS , avant de poursuive.

«Je me suis retrouvé au PSG»