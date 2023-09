PSG : Le futur crack du Real Madrid interpelle Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement à Palmeiras, Endrick rejoindra les rangs du Real Madrid dès l'été 2024. En attendant ses 18 ans, le joueur brésilien poursuit sa carrière au Brésil, mais a déjà hâte de défendre les couleurs du club espagnol. L'attaquant voudrait, notamment, évoluer aux côtés de Vinicius Jr, mais aussi d'un certain Kylian Mlbappé, actuellement sous contrat au PSG.

Le Real Madrid connaît déjà sa première recrue de l'été 2024. Actuellement à Palmeiras, Endrick rejoindra l'Espagne à la fin de cette saison. Dans un entretien accordé à L'Equipe , le buteur de 17 ans s'est confié sur son futur transfert et n'a pas caché son envie d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

« Jouer avec Mbappé, ce serait merveilleux »

« Jouer avec "Vini" et Mbappé, ce serait merveilleux. Ils sont tous les deux spectaculaires et je serais vraiment très heureux de pouvoir évoluer avec de si grands joueurs » a déclaré Endrick ce mardi.

Un nouveau feuilleton en 2024 ?

Pour rappel, Kylian Mbappé voit son contrat avec le PSG expirer en juin 2024. Des rumeurs évoquent une possible prolongation de contrat, mais il faudra certainement attendre plusieurs mois avant d'y voir plus clair dans ce dossier. En Espagne, certains journalistes évoquent une possible offensive du Real Madrid dans les prochains mois. Endrick n'en demande pas tant...