Un pacte secret entre Mbappé et le PSG ?

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé pourrait changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Toutefois, le PSG pourrait tout de même s'y retrouver financièrement dans un tel scénario. En effet, Kylian Mbappé aurait promis de renoncer à 100M€ de prime environ en cas de départ pour 0€ dans un an.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien a fait savoir à sa direction qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé aurait promis de renoncer à des primes XXL

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son engagement le 30 juin 2024, la direction du PSG a décidé de mettre son joueur au placard, et ce, pour le pousser à accepter un départ cet été ou à prolonger d'une saison au minimum. Et après des discussions positives avec ses dirigeants, Kylian Mbappé a finalement été réintégré au groupe de Luis Enrique.

Une économie de 100M€ pour le PSG ?