Deschamps se régale avec le PSG !

Amadou Diawara

Grâce aux signatures de Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani et d'Ousmane Dembélé, le PSG est le club le plus représenté en équipe de France pour ce rassemblement. En effet, Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs de Luis Enrique en comptant Kylian Mbappé. Une première depuis mars 2018.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, Luis Campos a recruté pas moins de douze joueurs ces dernières semaines : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Parmi toutes ces recrues, le conseiller football du PSG a offert trois joueurs français à Luis Enrique. Et aujourd'hui, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, qui en profite.

4 joueurs du PSG convoqués par Deschamps

Pour affronter l'Irlande puis l'Allemagne aux éliminatoires pour l'Euro 2024, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs convoqués. Et le PSG peut se vanter d'avoir quatre éléments de son effectif choisis par le sélectionneur des Bleus : Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé. Grâce à ses trois nouvelles recrues, le club de la capitale est aujourd'hui le club le plus représenté en équipe de France, devant l'AC Milan (3), l'Inter, le Bayern et le Real Madrid (2). Depuis 2018, le PSG n'avait pas vu autant de joueurs de son effectif être présents en même temps à Clairefontaine. A cette époque, Kylian Mbappé, Alphonse Areola, Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe avaient été sélectionnés par Didier Deschamps.

Un total de 17 joueurs du PSG appelés en équipe de France

Depuis le début de l'ère QSI, 17 joueurs jouant au PSG ont été appelé en équipe de France : L'actuel capitaine Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Alphonse Areola, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez, Christophe Jallet, Kevin Gameiro, Blaise Matuidi, Jérémy Menez, Mamadou Sakho, Yohan Cabaye, Layvin Kurzawa, Lucas Digne, Guillaume Hoarau et Clément Chantome.