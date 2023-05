Le «nouveau Neymar» snobe le PSG, un clash inattendu éclate

Pierrick Levallet

Grandement convoité sur le mercato il y a plusieurs mois, Endrick était notamment dans le viseur du PSG. Le joueur de 16 ans a fini par choisir le Real Madrid, qu'il rejoindra en 2024. Mais depuis, l'attaquant brésilien vit un calvaire à Palmeiras. Les Merengue commencent à s'inquiéter, mais auraient déjà identifié la nature du problème.

Du haut de ses 16 ans, Endrick était l’un des cracks les plus convoités sur le mercato. Le jeune attaquant, surnommé le nouveau Neymar, était dans le viseur des plus grands clubs européens dont le PSG. Mais finalement, Endrick s’est mis d’accord avec le Real Madrid et rejoindra le club madrilène à ses 18 ans en 2024. Depuis, rien ne va plus pour la pépite de Palmeiras. Ses performances sont moins convaincantes qu’avant.

Endrick vit un calvaire à Palmeiras

Et d’après les informations d’ UOL Esporte , confirmées par Mundo Deportivo , le Real Madrid commencerait à s’inquiéter des performances d’Endrick. Cependant, la Casa Blanca aurait trouvé le coupable. Le club madrilène jugerait que le crack de 16 ans est mal utilisé par son entraîneur Abel Ferreira.

Le Real Madrid a identifié le problème