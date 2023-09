Mercato : Un joueur du PSG en remet une couche sur Mbappé

Hugo Chirossel

Kylian Mbappé n’est finalement pas parti cet été, pour le plus grand bonheur des joueurs du PSG. Comme il l’avait fait il y a quelques jours, Lucas Hernandez s’est de nouveau exprimé sur son coéquipier au Paris Saint-Germain et en équipe de France. En conférence de presse, le nouveau défenseur parisien s’est réjoui qu’il n’ait pas bougé lors du dernier mercato estival.

Même en équipe de France, les joueurs peuvent difficilement échapper aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Après Aurélien Tchouameni, Lucas Hernandez a également été interrogé sur le capitaine des Bleus , qu’il a retrouvé au PSG après son transfert en provenance du Bayern Munich.

PSG : Le projet du Qatar enfin dévoilé pour Mbappé ? https://t.co/y2J2AcolQT pic.twitter.com/KG6BfmBpS5 — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Pour le PSG et pour nous ses coéquipiers, c'est mieux de l'avoir avec que contre nous »

Dans un entretien accordé au Canal Football Club , diffusé dimanche dernier, Lucas Hernandez avait déjà confié son bonheur d’avoir vu Kylian Mbappé rester au PSG. « Comment j'ai vécu le feuilleton Mbappé ? C'est plutôt entre Kylian et le club. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça, mais je pense que c'est un top mec, un top joueur. Pour le PSG et pour nous ses coéquipiers, c'est mieux de l'avoir avec que contre nous », a-t-il déclaré.

« Il nous fait un bien extraordinaire »