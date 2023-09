PSG : La demande improbable de Mbappé sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le feuilleton Mbappé a marqué le mercato mais s'est finalement conclu par un statu quo. En effet, l'attaquant français est finalement resté au PSG où il n'a pas (encore) prolongé. Il faut dire que le crack de Bondy aurait expressément demander au Real Madrid de ne pas faire d'offre cet été. Kylian Mbappé souhaite effectivement honorer son bail à Paris.

Kylian Mbappé aurait pu dynamiter le mercato du PSG. En juin dernier, l'attaquant français a envoyé une lettre à sa direction afin d'annoncer qu'il n'activerait pas son option pour prolonger d'une saison. Par conséquent, cela semblait acter le fait qu'il partir libre en 2024. Une situation que le PSG n'a pas du tout apprécié au point d'écarter son attaquant vedette de la tournée estivale. Néanmoins, les tensions se sont apaisées et le crack de Bondy a finalement été réintégré dans le courant du mois d'août.

Mbappé demande au Real Madrid de ne pas faire d'offre

Il faut dire que selon les informations d'Eduardo Inda, Kylian Mbappé a lui-même demandé au Real Madrid de ne pas bouger cet été. « On me dit que Mbappé a demandé au Real Madrid, par l'intermédiaire d'émissaires, de ne pas faire d'offre parce qu'il ne voulait pas quitter le PSG. Il y avait aussi le problème de la clause de fidélité, que Madrid pouvait se permettre, mais il y aurait eu une dette plus importante que celle qu'ils vont devoir assumer l'année prochaine », explique le directeur d' OK Diario sur le plateau de Chiringuito .

Le Real n'a jamais envisagé un transfert cet été