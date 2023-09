PSG : Il dénonce un mensonge sur Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a officiellement débarqué au PSG le 5 juillet dernier après quelques mois d’inactivité. L’ancien sélectionneur de l’Espagne aurait eu un accrochage avec Fabian Ruiz qui aurait privé le milieu de terrain du PSG de sélections. Le principal intéressé a démenti en bloc en affirmant au passage qu’Enrique faisait déjà un strike au Paris Saint-Germain.

Fabian Ruiz a connu bien des changements depuis son arrivée du Napoli au PSG à l’été 2022. Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur depuis la fin de la saison dernière et a été remplacé par un coach qu’il connaît particulièrement pour l’avoir côtoyé en sélection espagnole : Luis Enrique.

Fabian Ruiz crie à la fake news pour son altercation présumée avec Luis Enrique

Pendant quelque temps, la presse a fait part de frictions entre Fabian Ruiz et Luis Enrique lors de leur collaboration avec la Roja . Ce qui aurait résulté sur un « boycott » de la part d’Enrique pour le milieu de terrain du PSG. Pour Radio Marca , Ruiz a crié à la fake news en tenant le message suivant. « La vérité, c'est que c'était un peu partout, mais ce n'est pas vrai. J'ai une bonne relation avec lui et je suis très heureux qu'il soit maintenant avec moi au PSG. Ce n'était qu'un mensonge ».

Laurent Blanc en grand danger après le PSG https://t.co/sfJwDKEFJL pic.twitter.com/579DKYUoI8 — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

«Depuis qu'il est arrivé à Paris, tous les coéquipiers sont très contents de lui»