OM : Une révolution annoncée face au PSG ?

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Marcelino persiste à évoluer en 4-4-2, son système préférentiel. Mais voilà que ce schéma a souvent mis le club phocéen en difficulté depuis le début de la saison. A Marseille, ils sont alors beaucoup à réclamer un changement et un passage au 4-3-3. Marcelino opérera-t-il cette révolution ? Alors que de gros chocs arrivent pour l’OM, avec notamment le PSG, cela pourrait bien arriver étant donné les circonstances. Explications.

Du coté de l’OM, la composition utilisée par Marcelino est un sujet qui fait énormément parler. Alors que l’Espagnol est un adepte du 4-4-2, certains aimeraient voir le club phocéen évoluer en 4-3-3 compte tenu des forces présentes dans l’effectif de Marcelino. Et visiblement, l’entraîneur de l’OM ne serait pas fermé à ce sujet. « Mes équipes n’ont jamais joué avec deux attaquants parallèles, ils ont toujours eu des profils et des caractéristiques différents, par exemple un plus rapide et dynamique, l’autre plutôt une pointe. Sur les côtés c’est pareil, ça dépend aussi de comment le milieu est façonné, on verra ce qui est le mieux », expliquait Marcelino.

Les chocs arrivent pour l’OM

Pour l’OM, les grands rendez-vous arrivent. Alors que le club phocéen va démarrer l’Europa League avec notamment deux premiers matchs face à l’Ajax Amsterdam et Brighton, le club phocéen va également affronter du lourd en Ligue 1 avec le PSG et l’AS Monaco en seulement quelques jours. Face à ces gros adversaires, Marcelino pourrait bien faire en optant pour un 4-3-3 afin de se montrer plus solide dans l’entrejeu. Un système qui pourrait par la même occasion relancer Azzedine Ounahi, plus à l’aise dans le coeur du jeu que sur un côté.

Une blessure de Sarr qui bouleverse les plans de Marcelino ?

Et voilà que Marcelino pourrait être poussé à revoir son schéma tactique. Alors qu’Ismaïla Sarr s’est distingué dans le couloir droit du 4-4-2 de l’OM, le Sénégalais va au moins manquer les deux prochaines semaines de compétition et donc le choc face au PSG. Avec cette absence de Sarr, Marcelino pourrait donc passer à un 4-3-3 avec pourquoi pas Vitinha en pointe ainsi que Aubameyang et Ndiaye plus excentrés et donc un milieu de terrain densifié. A suivre…