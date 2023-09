Un ancienne gloire de l’OM rend un vibrant hommage à Deschamps

Hugo Chirossel

Avant de jouer face à l’équipe de France ce mardi soir, l’Allemagne connaît des bouleversements en interne. À la suite du limogeage d’Hansi Flick, c’est Rudi Völler qui a été désigné comme sélectionneur intérimaire. Il va donc retrouver son ancien coéquipier à l’OM, Didier Deschamps, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 1993. L’ancien attaquant marseillais lui a rendu un bel hommage en conférence de presse.

Didier Deschamps s’attendait à voir Hansi Flick prendre place sur le banc de l’Allemagne ce mardi soir, mais c’est finalement son ancien coéquipier à l’OM, Rudi Völler, qu’il va retrouver. Ce dernier a été nommé sélectionneur intérimaire de la Mannschaft , un rôle qu’il assumera donc face à l’équipe de France. En conférence de presse, l’ancien attaquant s’est remémoré ses deux saisons aux côtés de Didier Deschamps à Marseille.

« C'est une personne incroyable »

« Ma relation avec Didier Deschamps est parfaite. En 1993, il a contribué à la victoire de l'OM en Ligue des champions. C'était un triomphe pour moi, ce n'était pas évident de remporter cette compétition. C'était un résultat merveilleux dans ma carrière, je devais être le joueur le plus âgé. Didier était notre capitaine, c'est une personne incroyable. À l'époque, on avait remarqué qu'il pensait comme un entraîneur. Je savais qu'il deviendrait très bon à ce poste, j'ai hâte de le revoir. Il a gagné des titres en club également. Je pense qu'il gère bien la pression. Il a été champion du monde en tant que joueur et entraîneur, peu de gens peuvent le dire », a déclaré Rudi Völler, dans des propos relayés par RMC Sport .

« C'était un immense buteur »