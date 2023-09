Deschamps pousse un coup de gueule, le PSG et l’OM sont visés

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, la valse des entraineurs a rythmé la Ligue 1, avec notamment les arrivées de Luis Enrique et Marcelino au PSG à l’OM. Les changements se poursuivent même après le début de la saison, l’OL s’étant séparé de Laurent Blanc ce lundi. Ce dernier devrait être remplacé par Gennaro Gattuso, ce qui risque de crisper Didier Deschamps.

Les entraîneurs étrangers ont pris le pouvoir en Ligue 1 pour ce nouvel exercice, puisque neuf des dix-huit techniciens ayant débuté la saison ne sont pas Français. Le PSG et l’Olympique de Marseille ont notamment fait le choix de regarder ailleurs pour leur banc de touche, Luis Enrique débarquant pour succéder à Christophe Galtier, tandis que Marcelino a remplacé Igor Tudor. Adi Hütter et Francesco Farioli ont quant à eux rejoint la Côte d’Azur, s’engageant respectivement avec l’AS Monaco et l’OGC Nice. Ce qui n’est pas vraiment pour ravir Didier Deschamps.

«On accorde beaucoup de crédit à un entraîneur étranger»

Interrogé sur la présence importante des entraîneurs étrangers en Ligue 1, Didier Deschamps a volé au secours de ses collègues tricolores ce lundi, dans des propos relayés par Le Figaro : « Oui je le regrette, profondément, car je trouve que l'entraîneur français n'est pas valorisé. Je ne critique pas et ne me permets pas de juger la compétence des coachs étrangers. Est-ce que cela vient des propriétaires étrangers plus nombreux ? Possible. Ce sont des techniciens qui ne connaissent pas la Ligue 1, ne parlent pas le français, mais avec mon recul, je trouve qu'on accorde beaucoup de crédit à un entraîneur étranger, alors avec un Français, l'analyse est plus radicale. C'est un constat . »

La grande annonce de l’OL, le successeur de Laurent Blanc est attendu https://t.co/A2t9aQPZZH pic.twitter.com/aJm3Zqxn9Q — le10sport (@le10sport) September 11, 2023

Un dixième entraîneur étranger avec Gattuso ?

Hasard ou non, la déclaration de Didier Deschamps est tombée quelques minutes après l’annonce du départ de Laurent Blanc, qui devrait être remplacé par un autre étranger puisque Gennaro Gattuso serait tout proche de débarquer selon la presse italienne.