PSG : La presse espagnole hallucine de ce choix de Luis Enrique

Thibault Morlain

Au PSG, Fabian Ruiz n'a pas forcément les faveurs de Luis Enrique. En effet, l'Espagnol est davantage un joueur de rotation au milieu de terrain, plutôt qu'un titulaire dans ce secteur de jeu. Pour autant, Fabian Ruiz a de grandes qualités et il les montre avec l'Espagne. De quoi provoquer de l'autre côté des Pyrénées à propos de sa situation au PSG.

L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher un peu plus de 20M€ pour recruter Fabian Ruiz à Naples. Toutefois, depuis son arrivée, l'Espagnol ne s'est jamais réellement imposé comme un titulaire indiscutable. Et ce n'est pas la nomination de Luis Enrique au PSG qui a changé les choses. L'entraîneur parisien a ses 3 titulaires au milieu de terrain et Fabian Ruiz n'en fait pas partie.

« Incompréhensiblement, l'Andalou chauffe le banc au PSG »

Au contraire du PSG, Fabian Ruiz est titulaire avec l'Espagne et il a montré de quoi il était capable face à la Géorgie. Auteur d'une performance XXL, le milieu de terrain a envoyé un message fort à Luis Enrique. AS ne comprend d'ailleurs pas comment Fabian Ruiz est remplaçant à Paris. « Celui qui doit lui faire plus confiance n'est pas le public espagnol, mais Luis Enrique. Incompréhensiblement, l'Andalou chauffe le banc au PSG », peut-on lire dans le média espagnol.

Des tensions entre Luis Enrique et Fabian Ruiz ?