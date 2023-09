Mercato : Luis Enrique à l’origine d’un transfert au PSG ?

Thomas Bourseau

Marco Verratti pourrait bien avoir fait son temps au PSG. Ce serait du moins l’état d’esprit dans lequel la direction du Paris Saint-Germain semble se trouver au vu de l’apparition de son nom sur la liste des transferts. D’ailleurs, Luis Enrique ne serait pas étranger à cette finalité.

Le Paris Saint-Germain a décidé de faire peau neuve à cette intersaison. La révolution sportive évoquée à l’été 2022 par Nasser Al-Khelaïfi semble enfin avoir été lancée. Tout a démarré avec la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur le 5 juillet dernier.

Le temps de Marco Verratti était déjà compté au PSG

Depuis, 12 recrues ont été enregistrées par le PSG et beaucoup de joueurs jugés indésirables ont pris la porte. Ça vaut pour Lionel Messi, Neymar ou encore Leandro Paredes et Renato Sanches parti voir ailleurs. Marco Verratti aurait été lui aussi invité à trouver une porte de sortie comme L’Équipe le révélait au retour du PSG de sa tournée de pré-saison en Asie. Le conseiller football Luis Campos, accompagné de l’entraîneur Luis Enrique, auraient tous deux confiés à Verratti au détour d’une réunion qu’il n’entrait plus dans les plans du club parisien malgré sa récente prolongation de contrat, à savoir en décembre dernier pour un bail courant jusqu’en juin 2026.

Il a laissé passer sa seule chance de quitter le PSG https://t.co/aH7o3cW0XV pic.twitter.com/DaE7HliPs7 — le10sport (@le10sport) September 10, 2023

Verratti poussé vers la sortie par Enrique, voici la raison