La révolution de Luis Enrique fait capoter un transfert au PSG

Cet été, le PSG a multiplié les recrues sur le marché des transferts. Pour autant, le club de la capitale a également connu différents échecs. Ça a notamment été le cas avec Marcus Thuram. Libre, l’international français a finalement fait le choix de rejoindre l’Inter Milan. Et visiblement, Luis Enrique ne serait pas étranger à ce choix de Thuram de snober le PSG. Explications.

En recrutant Milan Skriniar ou Marco Asensio, le PSG n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, le Slovaque et l’Espagnol étaient libres de tout contrat suite à leur départ de l’Inter Milan et du Real Madrid. Des renforts à 0€ parmi lesquels on aurait également pu retrouver Marcus Thuram. Parti libre du Borussia Mönchengladbach, le Français était ciblé par le PSG. Au final, il a choisi de s’engager avec l’Inter Milan.

Thuram n’avait pas de garantie au PSG

Pourquoi Marcus Thuram n’a-t-il finalement pas rejoint le PSG cet été ? Le Parisien a dévoilé les coulisses de cet échec du club de la capitale. Ainsi, alors que Luis Enrique ne garantirait aucune place de titulaire dans son effectif, Marcus Thuram n’aurait pas accepté cette condition. Face à ce manque de garantie sur son temps de jeu, il a filé ailleurs qu’au PSG.

« Venir en Serie A, c’est comme rentrer à la maison pour moi »