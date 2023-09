Mbappé : Le PSG a raté une autre superstar sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par le PSG ces dernières années pour remplacer Kylian Mbappé, Erling Haaland avait finalement opté pour un transfert du côté de Manchester City lors du mercato estival 2022. Et le buteur norvégien, qui s'est imposé comme une grande star en Premier League, a justifié ce choix de carrière.

C'est un fait, le feuilleton Kylian Mbappé refait son apparition chaque été, puisque l'attaquant français du PSG est ardemment courtisé par le Real Madrid et ce depuis plusieurs années. D'ailleurs, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité en 2021 qu'Erling Haaland, qui évoluait à l'époque du côté du Borussia Dortmund, faisait des options privilégiées par le PSG dans l'optique d'un éventuel départ de Mbappé. Mais le buteur norvégien avait finalement signé avec Manchester City à l'été 2022 pour 60M€.

« J’ai fait le meilleur choix possible »

Dans un large entretien accordé à France Football , Erling Haaland explique pourquoi il avait opté pour Manchester City : « Pour être franc, il n'a pas eu grand-chose à dire. Le jeu développé par City depuis plusieurs saisons parlait pour lui-même. Ce tiki-taka adapté à la Premier League, j'avais vraiment envie d'en faire partie. Et j'ai fait le meilleur choix possible puisqu'on a écrit une page d'histoire », indique le buteur norvégien, qui n'a donc pas répondu favorablement aux sollicitations du PSG sur le marché.

« J’ai progressé avec Guardiola »