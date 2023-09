PSG : Cette star a fait capoter son transfert

Arnaud De Kanel

Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs semaines, Marco Verratti se dirige vers le Qatar. Le milieu de terrain du PSG aura finalement attendu jusqu'au dernier moment pour se décider et à cause de son temps de réflexion, un club s'est retiré des négociations alors que tout était ficelé.

Arrivé en provenance de Pescara il y a maintenant onze ans, Marco Verratti devrait quitter le PSG dans les jours à venir. Mis à l'écart et non-inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des champions, le milieu de terrain italien n'est plus désiré dans la capitale et il l'a enfin compris. Sa longue réflexion lui a coûté un très beau contrat.

Transfert à 40M€ au PSG, il a enfin dit oui https://t.co/3n3VJ2cDDl pic.twitter.com/bHENtbV9cy — le10sport (@le10sport) September 9, 2023

Un transfert avorté à Al-Hilal

Al-Hilal était très intéressé par le profil de Marco Verratti. Le nouveau club de Neymar lui avait mêle proposé un contrat assorti d'un salaire de 18 à 20M€ par an. Malgré tout, Al-Hilal avait abandonné les négociations car Verratti mettait trop de temps à répondre favorablement selon les informations du Parisien . L'Italien était réticent à l'idée de rejoindre le golfe et son temps de réponse était lié à cela. Il attendait que des clubs européens se manifestent pour lui, mais aucun n'est venu.

Direction le Qatar pour Verratti