Cigarette à la main, Verratti fait le buzz avant son départ du PSG

Poussé vers la sortie par le PSG, Marco Verratti prend le chemin du Qatar. L’international italien de 30 ans est en effet annoncé du côté d’Al-Ahli. Et en attendant l’officialisation du transfert, c’est pour une nouvelle sortie nocturne que le principal intéressé fait parler de lui sur les réseaux sociaux.

Le départ de Marco Verratti est désormais inéluctable. Alors qu’il ne figure pas parmi les joueurs retenus pour participer à la phase de poules de la Ligue des champions, l’international italien s’apprête à quitter le PSG. Une page qui se tourne puisque le joueur formé à Pescara avait rejoint le club de la capitale à l’été 2012. Selon L’Équipe ce samedi, Verratti n’a plus qu’à passer sa visite médicale avant de s’engager en faveur d’Al-Ahli.

Verratti en route vers le Qatar

Marco Verratti va donc évoluer du côté du Qatar, et avant ce changement radical dans sa carrière, le milieu de 30 ans semble profiter de ses derniers jours dans la capitale française si l’on en croit une photo circulant sur les réseaux sociaux ces dernières heures. On y voit l’Italien les yeux vitreux, avec une cigarette dans la main.



