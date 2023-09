PSG : C’est terminé pour Ronaldo et Messi, Haaland interpelle Mbappé

Hugo Chirossel

En l’espace de six mois, l’Europe a vu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi partir pour des championnats plus exotiques, le premier à Al-Nassr, en Arabie Saoudite, et le second à l’Inter Miami, en MLS. Pour beaucoup, on est désormais entré dans l’ère de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Interrogé à ce sujet, ce dernier préfère se focaliser sur ses propres performances que sur l’attaquant du PSG.

La fin d’une ère. Pendant près de 20 ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi nous ont offert une des plus grosses rivalités de l’histoire du football. Mais désormais, respectivement âgés de 38 ans et 36 ans, les deux hommes ont fait le choix de quitter l’Europe. Depuis un peu plus de six mois, le Portugais évolue sous les couleurs d’Al-Nassr, en Arabie Saoudite, tandis qu’une fois libéré de son contrat avec le PSG, l’Argentin a pris la direction de l’Inter Miami en MLS.

«Messi et Cristiano ont fait des choses insensées»

Après avoir vécu dans l'ère de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sommes-nous désormais dans celle de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland ? « C'est ce que tout le monde a l'air de penser », a déclaré l’attaquant de Manchester City, dans un entretien accordé à France Football . « Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques. Je me sens privilégié d'avoir pu observer deux champions aussi extraordinaires qu'eux . »

«Je ne cherche qu'à être meilleur chaque jour»