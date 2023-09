L'annonce de Cristiano Ronaldo sur son duel avec Messi

Jean de Teyssière

Durant de nombreuses années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés la scène du football à eux seuls. 13 trophées du Ballon d'Or à eux deux, des titres collectifs et individuels à n'en plus finir, des records qui mettront du temps à être battus... Cette rivalité a souvent fait l'objet chez les fans d'une animosité envers l'adversaire de son joueur favori, chose que ne comprend pas Cristiano Ronaldo.

Ce vendredi, le Portugal se rendra en Slovaquie pour y disputer son cinquième match des éliminatoires de l'Euro 2024. Pour le moment, le bilan est excellent pour l'équipe de Cristiano Ronaldo : quatre victoires en autant de rencontres, quatorze buts pour aucun encaissé et donc, la première place du groupe J. Le numéro 7 d'Al-Nassr était présent en conférence de presse ce mercredi et a abordé la question de sa rivalité avec Lionel Messi.

« Si vous aimez Cristiano, vous n’êtes pas obligé de détester Messi »

Pour Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du football, il avoue que lui et Messi ont marqué l'histoire du football, mais qu'aucune haine n'était nécessaire : « Si vous aimez Cristiano, vous n’êtes pas obligé de détester Messi. Les deux ont changé l'histoire du football et sont respectés. »

« Je ne dis pas que nous sommes amis, mais nous nous respectons »