Âgé de 38 ans, Cristiano Ronaldo compte bien continuer à jouer pendant la quarantaine. Et alors qu’il a inscrit 850 buts dans sa carrière, le Portugais affirme indirectement que ni Lionel Messi, ni Kylian Mbappé ni Erling Braut Haaland seront capables de le dépasser au classement des meilleurs buteurs de l’histoire.

Cristiano Ronaldo est dans le circuit depuis 2002 et ses débuts professionnels au Sporting Lisbonne avant d’exploser à Manchester United et de consolider sa place dans l’histoire du football parmi les plus grands au Real Madrid. Au sein du club merengue, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire, Ronaldo a inscrit 450 buts.

Ronaldo affirme que personne ne dépassera son nombre de buts marqués de son vivant

Au total, que ce soit en club ou avec la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo est à 850 lorsque Lionel Messi pointe à 818, mais est plus jeune de deux années que Ronaldo. Lors d’un test passé par le Portugais au détecteur de mensonges de Binance , Ronaldo a annoncé la couleur. « Quelqu'un battra-t-il un jour votre record de buts de votre vivant ? Non » . Le détecteur de mensonge a affirmé que la réponse de Cristiano Ronaldo était vraie.

Mbappé pointe à 249 buts et Haaland à 193

En outre, Ronaldo a confié vouloir continuer à jouer après ses 40 ans, lui qui en a 38 actuellement. Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont-ils des chances de dépasser un jour le record de buts de Cristiano Ronaldo ? A bientôt 25 ans, Mbappé en compte 249 lorsque le Norvégien en a inscrit 193, du haut de ses 23 ans. Le défi est lancé.