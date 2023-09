Nouveau coup dur, Neymar se lâche sur son calvaire

Amadou Diawara

Après avoir enchainé les graves blessures lors de son séjour au PSG, Neymar s'est engagé en faveur d'Al Hilal cet été. Et malheureusement pour lui, il est arrivé en Arabie Saoudite avec un énième pépin physique. Interrogé sur son état de santé, Neymar s'est livré sur son calvaire.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Neymar a disputé six saisons à Paris. Toutefois, son séjour dans la capitale française a été entachée par ses gros problèmes de blessures. En délicatesse avec ses chevilles, Neymar a manqué de longs mois de compétition sous les couleurs parisiennes. Et alors qu'il vient de signer à Al Hilal, la star brésilienne a rechuté.

Neymar est déjà blessé à Al Hilal

Arrivé blessé en Arabie Saoudite, Neymar a accordé une interview à Esporte Espetacular (Globo Esporte). Et l'ancien numéro 10 du PSG a lâché toutes ses vérités sur son calvaire sur le plan physique.

«J'espère qu'un jour je pourrai revenir»