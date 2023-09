PSG : Riolo fait une révélation inattendue sur Verratti !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'histoire entre Marco Verratti et le PSG est désormais terminée, puisque le milieu de terrain italien rejoint le club d'Al-Arabi, au Qatar. La fin d'une ère pour le club de la capitale qui a collaboré onze ans avec Verratti, et Daniel Riolo, qui a pris l'habitude de le charger très régulièrement, confesse pourtant l'avoir admiré pendant plusieurs années.

Marco Verratti et le PSG, c'est terminé ! À 30 ans et malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été signée en décembre dernier, le milieu de terrain italien a été poussé vers la sortie par Luis Enrique cet été, puisque le nouvel entraîneur espagnol du PSG ne compte pas du tout sur lui pour l'avenir. Verratti a donc pris la direction du Qatar pour s'engager avec Al-Arabi, et met un terme à son aventure de onze ans dans les rangs parisiens, lui qui était arrivé dans un anonymat quasi-total en provenance de Pescara (2e division italienne) en 2012 alors qu'il n'était qu'un simple espoir.

« Verratti te trahissait, il n’était jamais là »

Comme à son habitude, Daniel Riolo n'a pas manqué de charger l'ancien milieu de terrain italien du PSG sur les ondes de RMC Sport, dans l'After Foot : « Verratti, c’est un petit prétentieux, qui en plus ratait les matchs quand tu comptais sur lui. Il était défaillant mentalement quand tu comptais sur lui. Pastore au moins, il allait s’asseoir avec humilité. On arrêtait de compter sur lui, c’était comme une cerise sur le gâteau, c’était un feu d’artifice de temps en temps qui arrivait. Verratti jouissait d’un statut, les entraîneurs qui ont essayé de le changer, il a fait la gueule, il a pourri l’entraîneur. Dès que Motta est parti, on ne le tenait plus le petit gamin soi-disant sympathique. Il n’est pas le petit gamin sympathique que tout le monde croit. C’est ça le vrai problème. Verratti te trahissait, il n’était jamais là », lâche le chroniqueur, qui a pris pour habitude de tacler Verratti ces dernières années. Et pourtant...

« Je l’ai kiffé... »