La confidence de cette star du RC Lens sur son mercato

Thibault Morlain

Cet été, le RC Lens a perdu certaines de ses stars avec les départs de Seko Fofana à Al-Nassr et Loïs Openda au RB Leipzig. Les Sang et Or ont tout de même réussi à garder la plupart des cadres de Franck Haise comme Kevin Danso, mais aussi Brice Samba. Le gardien du RC Lens est bel et bien toujours là. D’ailleurs, pour l’international français, il n’était pas vraiment question d’un transfert cet été.

Le RC Lens a évité la catastrophe au mercato estival. Après les départs de Seko Fofana et Loïs Openda, le deuxième de la dernière saison de Ligue 1 a réussi à conserver Kevin Danso, pourtant courtisé par Naples, mais également Brice Samba. Arrivé à l’été 2022, le gardien des Sang et Or a fait forte impression, au point d’être élu meilleur portier de Ligue 1. L’aventure continue donc au RC Lens pour Brice Samba, lui qui dispose d’un contrat jusqu’en 2028 avec les Nordistes.

Mercato : L’été de tous les records pour le RC Lens https://t.co/PG2FUyhAdP pic.twitter.com/zAgtdjCdN1 — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

« J’ai envie de vivre ça »

Nouveau capitaine du RC Lens suite au départ de Seko Fofana, Brice Samba n’avait pas en tête la possibilité de faire ses valises cet été. En effet, dans un entretien accordé à So Foot , le gardien de Franck Haise explique que sa priorité était de continuer à Lens pour jouer la Ligue des Champions : « Ce qui me pousse à rester à Lens ? Le fait que le club retrouve l’Europe. Après la saison dernière, vivre celle qui arrive va être inoubliable. J’ai envie de vivre ça ».

« Une belle marque de reconnaissance de la part du club et du coach »