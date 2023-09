Mercato : L’été de tous les records pour le RC Lens

Arnaud De Kanel

Surprenant dauphin du PSG la saison dernière, le RC Lens a réalisé l'une des meilleures saisons de son histoire. Et forcément, le club artésien a perdu des maillons forts de cet exploit, vendus pour des sommes record, mais les Sang et Or les ont remplacé en bouclant des arrivées qui le sont toutes autant.

Le RC Lens a gardé son ossature cet été mais les deux meilleurs éléments que possédait Franck Haise la saison passée s'en sont allés. Un mal pour un bien peut-être pour les Sang et Or qui se sont servis de cette énorme enveloppe pour se renforcer considérablement.

Le rêve est permis pour le RC Lens https://t.co/TOu0XJ2mQu pic.twitter.com/sasVw3O5ox — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

Ventes record...

Seko Fofana et Loïs Openda étaient des joueurs courtisés lors du mercato estival. Et le premier à avoir quitté le navire est l'Ivoirien. Capitaine et pièce maitresse du jeu lensois, Fofana a pris la décision de s'engager en Arabie saoudite, à Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, malgré plusieurs approches en Europe. Le RC Lens a bouclé le départ de l'ancien joueur de l'Udinese pour 25M€, la plus grosse vente de son histoire avant qu'intervienne le transfert de Loïs Openda. Après avoir fait le forcing pour rejoindre Leipzig, l'attaquant belge a eu gain de cause. Le club allemand a déboursé 38,5M€ pour s'attacher ses services, du jamais vu dans l'histoire des Sang et Or . Mais les Lensois ne se sont pas laissés faire puisqu'ils ont ont bien réinvesti cet argent.

...et arrivées record à Lens !