«Je suis au plus bas»… Il vit l’enfer après son départ de l’OM

Thibault Morlain

Alors que Brice Samba fait aujourd’hui le bonheur du RC Lens, le gardien français est également passé à l’OM durant sa carrière. Dans l’ombre de Steve Mandanda, il est arrivé en 2013 du côté de la Canebière. Pour Samba, l’aventure marseillaise s’est finalement terminée en 2017 et s’il a par la suite rebondi à Caen, il rebond n’a pas été immédiat. D’ailleurs, le joueur du RC Lens l’avoue, cette période post OM n’a clairement pas été simple.

Formé au Havre, Brice Samba a par la suite marché dans les pas de Steve Mandanda en rejoignant l’OM. Mais voilà que son passage à Marseille n’a pas vraiment été concluant. Resté de 2013 à 2017, Samba n’aura joué que 5 matchs avec le club phocéen. L’aventure s’est alors terminée après 4 saisons et il a ensuite fallu retrouver un autre club. Mais pour l’international français, ça a été un véritable enfer de rebondir après son départ de l’OM.

« Ça a été la période la plus difficile de ma vie »

Dans un entretien accordé à So Foot , Brice Samba raconte à quel point ça a été compliqué pour lui après l’OM. Le joueur du RC Lens explique alors : « Les gens ne se rendent pas compte, mais quand ça se finit avec l’OM en 2017, je suis libre et je n’ai rien du tout. J’ai vraiment personne. J’en parle avec mon agent, Meïssa Ndiaye, et je lui demande : « Là on fait quoi ? ». Ça a été la période la plus difficile de ma vie ».

« Je pleure parfois »