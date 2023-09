Le rêve est permis pour le RC Lens

Arnaud De Kanel

Tout comme le PSG, le RC Lens connait ses adversaires pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Et à la différence du club de la capitale, les Sang et Or ont hérité d'un groupe très abordable. Le rêve d'une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition est donc permis.

Le RC Lens vit un début de saison très compliqué. Pour leur défense, les Lensois ont joué trois gros morceaux en quatre rencontres de championnat, à savoir le Stade Rennais, le PSG et l'AS Monaco. Les Sang et Or ne comptent qu'un point et ils passeront la trêve à l'avant dernière place de Ligue 1, à égalité avec l'OL. Et au retour de cette trêve, le calendrier sera tout aussi chargé pour les hommes de Franck Haise puisqu'ils lanceront leur campagne européenne face au FC Séville. La première rencontre pour eux dans un groupe B largement à leur portée.

Un tirage clément pour Lens

Depuis jeudi dernier, le RC Lens connait ses adversaires en Ligue des champions. Membres du groupe B, les Sang et Or affronteront le FC Séville, le PSV Eindhoven et Arsenal. Bien entendu, les Gunners font office de favori dans cette poule. Mais au vu de ce qu'ont démontré les Lensois la saison passée, ils ne semblent pas inférieurs à leur deux autres adversaires.

