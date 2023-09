Catastrophe au RC Lens, il tire la sonnette d’alarme

Benjamin Labrousse

Sensation du championnat de France en 2022-2023, le RC Lens connaît un début de saison cauchemardesque. Avant-dernier de Ligue 1 avec seulement un point obtenu en quatre matchs, les Sang et Or ont une nouvelle fois chuté face à l’AS Monaco ce samedi soir (3-0). Une défaite de plus, qui a fortement énervé l’entraîneur Franck Haise, désormais inquiet pour son équipe.

Le RC Lens ne pouvait pas plus mal entamer sa saison. Secoués dès la première journée face à Brest (3-2), les hommes de Franck Haise ont connu deux revers respectifs face au PSG (3-1) et ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco. Alors que la Ligue des Champions approche à grands pas pour les Sang et Or , l’entraîneur lensois a tiré un constat amer de la prestation des siens.

«C'est un collectif qui est aux abois»

« C'est un collectif qui est aux abois, un collectif qui n'a pas entamé son match suffisamment fort, pas seulement une défense » , déclare ainsi Franck Haise dans des propos relayés par l’Équipe . « Contre Monaco, qui est très en confiance et a été supérieur dans l'impact, vous n'êtes à l'abri de rien, et surtout pas sur les phases arrêtées. On est obligé d'être inquiet dans ces conditions. [...] Avec 10 buts pris en 4 matches, je ne peux pas dire que je ne suis pas inquiet sinon, je ne serais pas lucide » .

«Il faut rester solidaires»