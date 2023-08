L'entraîneur du RC Lens se lâche sur le mercato

Jean de Teyssière

Après une formidable saison 2022-2023 au cours de laquelle le RC Lens a terminé deuxième du championnat, à seulement un point du PSG, le club nordiste a aussi été très actif sur le mercato. La mayonnaise tarde à prendre, avec seulement un point pris en trois journées, et une défaite cinglante face au PSG le week-end dernier (3-1). Franck Haise, l'entraîneur lensois, a évoqué son RC Lens version 2023-2024.

Le début de saison lensois est compliqué, avec deux défaites et un match nul lors des trois premières journées. Et surtout, Lens a déjà encaissé sept buts cette saison, alors que la défense était l'une de leur grande force l'année dernière, avec la meilleure défense du championnat (29 buts encaissés). Franck Haise tente de comprendre comment faire en sorte que son équipe aille mieux.

«On a les mêmes principes de jeu, les mêmes valeurs mais on a du mal à switcher»

Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a évoqué le recrutement de son équipe : « On a les mêmes principes de jeu, les mêmes valeurs mais on a du mal à switcher. C'est mon discours le plus important de la semaine. Car je suis sûr de la qualité des gars et de ceux qui arrivent. "On", c'est nous, les joueurs, les coaches, le staff. Je ne vais pas vous donner tous les messages passés mais nous devons tous switcher sur une nouvelle saison. »

«Le groupe a donc changé, quoi qu'on en pense, on doit intégrer ces nouveaux joueurs»