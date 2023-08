Le RC Lens s'active pour un transfert de dernière minute

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le RC Lens ait bouclé la majorité de son recrutement, un dernier transfert n'est pas à exclure. Les Sang-et-Or cherchent un joueur capable d'évoluer au poste de piston droit afin de concurrencer Przemysław Frankowski. Dans cette optique, le club artésien aurait dégainé une offre pour s'attacher les services de Ruben Aguilar.

Le mercato du RC Lens aura été animé, notamment par les départs de ses deux cadres Seko Fofana et Loïs Openda, remplacé respectivement par Andy Diouf et Elye Wahi. Le recrutement des Sang-et-Or semble donc quasiment bouclé. Et pourtant, le dauphin du PSG la saison dernière semble décidé à tenter un dernier coup cet été.

Lens dégaine une offre pour Aguilar

En effet, selon les informations de Foot Mercato , le RC Lens vient de dégainer une offre de 3,5M€ bonus compris pour le transfert de Ruben Aguilar. Remplaçant à l'AS Monaco, le latéral droit viendrait concurrencer Przemysław Frankowski et compenserait l'échec du transfert de Julien Le Cardinal qui peine à convaincre depuis sa signature.

Montpellier également dans le coup

Néanmoins, le RC Lens devra se méfier de la concurrence de Montpellier qui aimerait rapatrier son ancien joueur. Une offre a même été formulée pour Ruben Aguilar qui devrait donc quitter l'AS Monaco d'ici vendredi soir alors qu'il n'est plus que la doublure de Vanderson.