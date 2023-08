Mbappé - PSG : Il lâche un coup de pression en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé va bien disputer une septième saison au Paris Saint-Germain, et ce malgré les dernières rumeurs venant d’Espagne, annonçant une signature imminente au Real Madrid. L’avenir de l’international français reste incertain alors que le dialogue a repris pour une prolongation. En Espagne, on n’hésite pas à mettre déjà la pression sur ses épaules.

Pas de coup de tonnerre de dernière minute pour Kylian Mbappé. Alors qu’un média espagnol a annoncé ce mercredi que l’attaquant du PSG allait s’engager en faveur du Real Madrid, aucune offensive n’a été programmée par Florentino Pérez. La formation parisienne planifie de son côté ce nouvel exercice avec le numéro 7 dans ses rangs, sans exclure la possibilité de le voir prolonger son bail prenant fin à l’issue de la saison.

PSG : C'est terminé pour Mbappé, une réponse tombe https://t.co/825LofD8LW pic.twitter.com/mFlHmQAMxQ — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

Quel avenir pour Mbappé ?

Et du côté du clan Mbappé, l’hypothèse d’un nouveau contrat n’est pas écartée non plus. Les discussions ont repris entre le PSG et le camp français, permettant au club de reprendre espoir. Une prolongation longue durée ou un nouveau bail d’une saison empêchant le départ libre de Kylian Mbappé à l’été 2024 sont ainsi des options possibles désormais, et ce alors que le Real Madrid espère encore mettre la main sur sa grande priorité sans débourser la moindre indemnité.

« S'il prolonge avec le PSG, Madrid doit l'oublier »