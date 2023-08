Transferts : Neymar, Messi, Verratti... Il félicite le PSG !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a souhaité entamer un nouveau cycle en se séparant de certaines de ses stars. Ainsi, Lionel Messi (non prolongé) et Neymar (vendu à Al-Hilal pour 90M€) ont tous deux quitté le club parisien et pourraient prochainement être imités par Marco Verratti. Président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille s’est réjoui des départs du Brésilien et de l’Argentin.

Alors que la saison du PSG a débuté par deux matchs nuls encourageants puis par une belle victoire au Parc des Princes face au RC Lens (3-1) le week-end dernier, le club de la capitale a également retrouvé un lien avec ses supporters. Pendant et surtout après le match samedi dernier, l’antre du PSG semblait satisfaite de la direction prise par Paris cet été, et certains membres du CUP (Collectif Ultra Paris) n’avaient pas hésité à faire passer un message à Neymar, vendu il y a quelques semaines à Al-Hilal contre 90M€.

Neymar et Messi ont quitté le PSG sans être appréciés

« Neymar : Finally Rid of the Rude » , pouvant se traduire par « Neymar : Enfin débarrassé du grossier » . Voilà ce qu’affichait la tribune Auteuil, comme un signal de soulagement suite à la vente de Neymar en Arabie Saoudite. Pour rappel, les relations entre les Ultras Parisiens et le Brésilien se sont détériorées au fil des années, certains supporters ayant même publiquement insulté le joueur de 30 ans devant son domicile à Bougival (Yvelines) en avril dernier. Même son de cloche pour Lionel Messi parti depuis à l’Inter Miami, qui n’était pas non plus apprécié du CUP .

« Il fallait qu’ils partent, pour le bien du club »