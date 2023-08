PSG : Mbappé reçoit un message après son mercato agité

Benjamin Labrousse

Alors que son nom a longtemps été associé au Real Madrid durant ce mercato estival, Kylian Mbappé va honorer la dernière année de son contrat au PSG. Dans l’attente d’une potentielle prolongation à Paris, le numéro 7 s’affirme comme la figure de proue du nouveau projet parisien. Président du Collectif Ultra Paris, Romain Mabille estime que le Français s’est montré respectueux envers son club.

Comme chaque été depuis quelques années désormais, le nom de Kylian Mbappé a fait frissonner l’Espagne et plus particulièrement le Real Madrid. Si l’attaquant de 24 ans avait déclaré le 15 juin dernier que rester au PSG était « sa seule option » , le club madrilène et son président Florentino Perez aurait rêvé de recruter le Français cet été à en croire les dernières indiscrétions de la Cadena SER .

Un mercato estival agité pour Mbappé

Mais après de longues semaines marquées par de fortes tensions entre la direction du PSG et Kylian Mbappé, le climat entre les deux parties s’est amélioré. Au lendemain du premier match du club parisien de la saison face à Lorient (0-0) le 12 août dernier, le prodige de Bondy était réintégré au sein de l’équipe dirigée par Luis Enrique après plusieurs semaines de mise à l’écart. Et pour cause, le PSG était persuadé que Kylian Mbappé possédait un accord avec le Real Madrid pour une signature dans la capitale espagnole en 2024 date à laquelle se termine son contrat actuel.

« Il respecte le club »