Transferts : Il annonce la couleur pour la dernière recrue du PSG

Thomas Bourseau

Le mercato estival touche à sa fin et en attendant l’éventuelle signature de Randal Kolo Muani, c’est Bradley Barcola qui devrait rapidement arriver au PSG. Un accord aurait été trouvé avec l’OL pour son transfert, et Daniel Riolo a donné un indice sur les attentes de la jeune pépite française de 20 ans concernant son positionnement en attaque.

Bradley Barcola devrait être, sauf coup de tonnerre, être la nouvelle recrue offensive du PSG. Après Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, et en attendant peut-être que le transfert de Randal Kolo Muani ne se décante dans les prochaines heures, c’est la jeune pépite de 20 ans issue du centre de formation de l’OL qui va débarquer au Paris Saint-Germain d’après divers médias pour un transfert de 45M€, hors bonus, à en croire Le Parisien.

Daniel Riolo s’interroge sur le rôle de Barcola au PSG

S’étant fait remarquer la saison dernière avec l’OL, Bradley Barcola a su capter l’attention de Manchester City, de Chelsea ainsi que du PSG, club à qui il a donné sa priorité. L’occasion pour Daniel Riolo de faire un point sur l’arrivée de Barcola au Paris Saint-Germain mercredi soir, dans le cadre de la diffusion de l’ After Foot sur les ondes de RMC .

«Barcola aimerait redevenir neuf parce que c’est sa formation»