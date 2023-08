PSG : La presse espagnole annonce la signature de Mbappé au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato estival ferme ses portes en fin de semaine, l’Espagne a l’intention de faire vivre le feuilleton Kylian Mbappé jusqu’au bout. Ce mercredi, un média ibérique annonce la signature imminente de l’international français du PSG au Real Madrid, une décision précipitée par la blessure de Vinicius Jr.

Ecarté du groupe de Luis Enrique et poussé vers la sortie durant une partie de l’été, Kylian Mbappé n’a pas revu sa position, désireux de ne pas prolonger son contrat avec le PSG. Pour autant, le dialogue a repris entre les deux parties, permettant au capitaine de l’équipe de France de retrouver l’équipe première. Depuis, l’hypothèse d’une prolongation est revenue sur la table, à un an de la fin de son engagement, et la perspective d’un départ au Real Madrid cet été s’est éloignée. Pour autant, certaines sources en Espagne assurent que le feuilleton pourrait connaître un dénouement très inattendu.

PSG : Carton pour Mbappé grâce au mercato ? https://t.co/FMR322Cvjz pic.twitter.com/BpZrwZAiAB — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

La bombe de la presse espagnole

Le média Vozpópuli lâche en effet une véritable bombe en annonçant la signature imminente de Kylian Mbappé. Selon le journal généraliste numérique, Florentino Pérez aurait revu sa position, notamment après la blessure de Vinicius Jr absent plusieurs semaines, en acceptant de sortir le chéquier une année avant la fin de contrat de l’attaquant au PSG. Et l’issue serait imminente.

Mbappé au Real Madrid ?