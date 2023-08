Il dit oui au PSG, une guerre se confirme sur le mercato

Pierrick Levallet

Une guerre serait sur le point d'éclater entre Randal Kolo Muani et l'Eintracht Francfort. L'attaquant de 24 ans a annoncé publiquement son désir de signer au PSG cet été, alors que le club allemand recale continuellement la formation parisienne depuis quelques semaines. L'ancien du FC Nantes serait même prêt à faire grève pour forcer son transfert. Et la tendance semble se confirmer peu à peu.

Les négociations semblent être au point mort entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Le club de la capitale travaille sur le transfert de l’international français depuis plusieurs mois maintenant et a fait de multiples offres au pensionnaire de Bundesliga. Les Rouge-et-Bleu sont récemment montés jusqu’à 80M€ pour s’attacher les services de l’ancien du FC Nantes. Mais l’Eintracht Francfort campe sur ses positions et réclame toujours 100M€. De son côté, Randal Kolo Muani s’est exprimé publiquement sur ses intentions pour son mercato.

Kolo Muani annonce ses intentions pour son mercato

« Ce n'est pas un secret que le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais venir à Paris et j'en ai également informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi » a expliqué le buteur de 24 ans dans un entretien accordé à Sky Allemagne . Randal Kolo Muani serait d'ailleurs prêt à faire grève dès ce mercredi pour pousser ses dirigeants à accepter l'offre du PSG à en croire BILD . Une guerre serait donc sur le point d'éclater entre l'attaquant et l'Eintracht Francfort.

Le PSG va revenir à la charge