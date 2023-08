PSG : C’est la guerre pour son transfert, la raison dévoilée ?

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani, après un été mouvementé, a pris la décision de passer à la vitesse supérieure en cette toute fin de mercato. Témoignant d’un énième refus de l’Eintracht Francfort concernant une offre de transfert du PSG, l’international français a publiquement déclaré vouloir rejoindre le Paris Saint-Germain à la presse allemande mardi. Et ce mercredi, il se serait mis en grève, refusant d’aller à l’entraînement. L’Équipe a dévoilé une raison.

L’Eintracht Francfort s’est montré clair, pas une fois, ni deux, mais à trois reprises auprès du PSG dans le cadre de l’opération Randal Kolo Muani. L’Equipe dévoilait mardi que la troisième offre de transfert du Paris Saint-Germain, à savoir une indemnité de 65M€ hors bonus et avec Hugo Ekitike, avait été repoussée par le club allemand. De quoi pousser Kolo Muani a publiquement faire part de sa volonté de signer au PSG pour Sky Deutschland . « Le Paris Saint-Germain m'a fait une offre record. Un transfert à Paris est pour moi une opportunité unique. J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert soit désormais possible pour moi ».

Francfort recale le PSG, Kolo Muani se met en grève

A en croire les informations de Sport BILD, les dirigeants de l’Eintracht Francfort auraient été particulièrement irrités par la sortie médiatique de Randal Kolo Muani. En parallèle, comme révélé par RMC Sport et confirmé par Le Parisien, l’international français aurait décidé de sécher la séance d’entraînement de ce mercredi avec ses coéquipiers en signe de protestation et afin de forcer la main à l’Eintracht Francfort pour son transfert.

Dialogue rompu entre Kolo Muani et Francfort pour promesses non tenues pour son transfert