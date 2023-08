Transfert à 100M€, le PSG doit-il craquer pour Kolo Muani ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi, le PSG devrait animer les dernières heures du mercato, comme il en a l'habitude. Dans cette optique, la priorité du club de la capitale se nomme Randal Kolo Muani depuis plusieurs semaines. Un dossier plus que compliqué pour les Parisiens qui se heurtent à la fermeté de l'Eintracht Francfort qui campe sur ses positions en réclamant 100M€ pour le transfert de son attaquant. Le PSG doit-il insister ?

Malgré les arrivées d'Ousmane Dembélé, Marco Asensio et Gonçalo Ramos, qui viennent densifier le secteur offensif du PSG, qui a vu filer Lionel Messi et Neymar, le club de la capitale continue à tenter de renforcer sa ligne d'attaque en espérant l'arrivée de deux nouveaux joueurs : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Deux dossiers très compliqués, surtout le second. Mais le PSG doit-il continuer son forcing pour boucler le transfert de l'international français ?

Un transfert à 100M€ capote, le PSG prépare une folie https://t.co/jTmNOvEyTc pic.twitter.com/ssJ549TBGK — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Francfort reste intransigeant pour Kolo Muani

La question se pose face à l'intransigeance de l'Eintracht Francfort qui continue de réclamer 100M€. Et pourtant, le PSG a transmis une nouvelle offre ces dernières heures. Selon les informations de L'EQUIPE , cette proposition est estimée à 65M€, hors bonus, ainsi que le transfert d'Hugo Ekitike. Offre refusée par le club allemand qui valorise l'ancien Rémois à 20M€ quant le PSG estime son joueur à 35M€. Par conséquent, les positions semblent figées.

Le PSG prêt à lâcher l'affaire ?