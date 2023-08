Coup de tonnerre sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato estival fermera ses portes vendredi soir et d'ici là, le PSG a l'ambition de renforcer son secteur offensif avec l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Depuis plusieurs semaines, les pistes menant à Bradley Barcola et Randal Kolo Muani reviennent avec insistance, deux dossiers très compliqués face aux exigences des deux clubs. A tel point que le PSG pourrait lâcher l'affaire pour le second cité.

Comme attendu, le PSG a frappé fort sur le mercato en attirant dix nouveaux joueurs, mais surtout en réussissant à dégraisser de façon importante son effectif par le biais de belles ventes à l'image de celles de Neymar, El Chadaille Bitshiabu, Abdou Diallo ou encore Mauro Icardi, en attendant celle de Marco Verratti. Par conséquent, le PSG possède toujours des fonds pour se renforcer d'ici vendredi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes. Dans cette optique, deux joueurs sont visés pour densifier le secteur offensif à commencer par Randal Kolo Muani. Un dossier qui s'annonce toutefois très compliqué.

Transferts : Un double ultimatum est fixé au PSG https://t.co/IUL6VR4e0T pic.twitter.com/FyGNgwjLyn — le10sport (@le10sport) August 29, 2023

Francfort refuse tout et réclame 100M€ pour Kolo Muani

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , l'Eintracht Francfort vient de refuser une troisième offre du PSG estimée à 65M€, hors bonus, plus Hugo Ekitike. Et pour cause, les deux clubs évaluent de façon différente le prix de l'ancien Rémois. Paris la valorise à 35M€ et estime donc que le montant total de son offre atteint les 100M€ exigés, ce qui n'est pas le cas des Allemands qui estiment qu'Hugo Ekitike ne vaut pas plus de 20M€. Et la direction de Francfort continue d'être intransigeante en réclamant 100M€ comme le confirment Sport1 et RMC Sport .

Le PSG va abandonner ce dossier