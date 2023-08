Il déclare sa flamme au PSG, coup de théâtre pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani ne l’a clairement pas caché. A la presse allemande, le buteur de l’Eintracht Francfort a ouvertement reconnu vouloir rejoindre le PSG avant la deadline du mercato. Pour autant, la troisième offre parisienne aurait été repoussée au point de faire douter le clan Kolo Muani. Et notamment à cause d’un joueur du Paris Saint-Germain.

C’est l’un des feuilletons de cet été au Paris Saint-Germain : Randal Kolo Muani sera-t-il un joueur du PSG ? Depuis de longues semaines, il est question de son éventuel transfert en provenance de l’Eintracht Francfort, mais le club allemand aurait repoussé la troisième proposition de transfert du PSG évaluée à 65M€ hors bonus et avec l’inclusion d’Hugo Ekitike selon L’Équipe .

Le PSG encore recalé par Francfort, le clan Kolo Muani perd espoir

De quoi causer la naissance d’un certain pessimisme au sein de l’entourage de Randal Kolo Muani à en croire le quotidien. Mardi, alors que le PSG voyait son offre être rejetée par l’Eintracht Francfort seulement quelques heures après l’avoir transmise, les proches de Kolo Muani perdaient espoir. De plus, Hugo Ekitike serait toujours aussi réticent de rejoindre l’Eintracht Francfort et n’aurait même pas été mis au courant de sa présence dans l’opération via cette dernière offre. A ce jour, il n’y aurait pas de contact entre Ekitike et le pensionnaire de Bundesliga, de quoi compliquer la tâche du Paris Saint-Germain.

«J'aimerais aller à Paris et j'en ai informé les responsables»