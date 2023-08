Mercato : Le PSG n’en veut plus, un transfert prend forme

Benjamin Labrousse

Alors que le PSG tente toujours de s’attacher les services de Randal Kolo Muani, le club parisien espère dans le même temps se séparer d’Hugo Ekitike. L’attaquant de 21 ans n’entre plus dans les plans des dirigeants parisiens, qui voient certains clubs anglais comme West Ham s’intéresser au joueur. À ce sujet, les Hammers seraient encouragés du fait qu’Ekitke soit ouvert à une arrivée à Londres.

Ce jeudi à minuit, le mercato estival prendra officiellement fin. D’ici là, certains cadors européens comme le PSG espèrent réaliser quelques transferts supplémentaires. Aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs, le club de la capitale est au garde-à-vous. Si Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ainsi que Bradley Barcola (OL) sont attendus à Paris en tant que nouvelles recrues, le PSG pourrait vendre Marco Verrattiou encore Hugo Ekitike.

Hugo Ekitike poussé vers la sortie au PSG

Car ce n’est plus un secret, Hugo Ekitike n’entre plus dans les plans du nouveau projet sportif du PSG. Entré en jeu seulement pour 9 minutes lors du premier match face à Lorient (0-0) avant d’être laissé sur le banc lors des deux dernières rencontres parisiennes face à Toulouse (1-1) et Lens (3-1), l’attaquant français est sur le départ. Mais alors que Paris espère se servir de l’intérêt de l’Eintracht Francfort à l’égard de l’ancien rémois afin de faciliter le recrutement de Randal Kolo Muani, plusieurs clubs de Premier League convoitent toujours Hugo Ekitike.

West Ham hésite encore entre Ekitike et Yuri Alberto