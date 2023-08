Surprise, un joueur du PSG bloque un transfert à 100M€

Pierrick Levallet

Cet été, un autre buteur pourrait bien débarquer au PSG. Après Gonçalo Ramos, le club de la capitale s'activer pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. Hugo Ekitike pourrait d'ailleurs être la clé de ce dossier, l'Eintracht Francfort étant intéressé par l'attaquant de 21 ans. Mais finalement, l'ancien Rémois aurait totalement bloqué les négociations entre les deux équipes pour le transfert de Randal Kolo Muani.

La fin du mercato approche, et le PSG continue de pousser pour le transfert de Randal Kolo Muani. Nasser Al-Khelaïfi ne lâche pas l’international français et fait tout son possible pour convaincre l’Eintracht Francfort. La direction parisienne a d’ailleurs pensé à une solution pour débloquer le dossier en incluant Hugo Ekitike dans la transaction. Le club allemand aurait alors tenté sa chance.

Le dossier Kolo Muani bloqué à cause d'Ekitike ?

D’après les informations du Parisien , l’Eintracht Francfort aurait fait une offre à Hugo Ekitike ce lundi. Mais cette dernière demeurait très loin des attentes de l’attaquant de 21 ans. Face à cette situation et alors que les négociations avec l’ancien Rémois semblaient au point mort, le club allemand serait revenu sur sa position de départ pour Randal Kolo Muani. Le pensionnaire de Bundesliga réclame 100M€ et il l’a bien fait savoir au PSG.

Le PSG a mis le dossier en stand-by