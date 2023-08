PSG : Coup dur pour un transfert à 60M€, il annonce la couleur

Thomas Bourseau

Le PSG s’empresse de boucler deux transferts en cette fin de mercato : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Après avoir vu son ultime offre repoussée par l’Eintracht Francfort pour le premier cité, le Paris Saint-Germain a été publiquement recalé par l’OL pour Barcola. Du moins, sous ces conditions. Le propriétaire du club rhodanien John Textor s’est lâché pour L’Équipe.

Les jours se suivent et se ressemblent au PSG. Avant la clôture du mercato le vendredi 1er septembre, le club de la capitale aurait à cœur de mettre la main sur Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. En ce qui concerne l’ailier de 20 ans de l’OL, le club lyonnais réclame 60M€ au PSG comme le10sport.com vous le révélait la semaine dernière. Mais à ce jour, Barcola n’aurait absolument pas demandé de bon de sortie à l’OL à en croire le propriétaire John Textor qui s’est confié au Progrès . « Ses représentants m’ont indiqué qu’il souhaitait partir, mais pas lui, qui semble confus sur la situation. Si Bradley demande à partir, on étudiera la possibilité d’une transaction et la faisabilité de l’opération ».

«Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre»

John Textor ne s’est pas arrêté là. Pour L’Équipe , le patron de l’OL a commencé par dire qu’à ce jour, il n’avait «reçu aucune offre pour ce joueur». Néanmoins, les contacts sont réguliers entre le propriétaire de l’Olympique Lyonnais et le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi. « Je parle régulièrement avec Nasser et on a parlé d'un éventuel échange - je n'ai pas besoin d'argent mais de joueurs spécifiques - mais on n'a pas trouvé d'accord. Nos échanges avec le PSG ne sont pas arrivés à un niveau qui nous donne envie de le vendre ».

«J'ai parlé avec Barcola, il n'a pas demandé à quitter le club»