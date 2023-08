Un attaquant lâche une bombe sur son mercato, le PSG va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fin du mercato, le PSG souhaite recruter au moins un nouvel attaquant et fait de Randal Kolo Muani sa priorité. Mais jusque-là, l'Eintracht Francfort se montre intransigeant en réclamant 100M€ pour le transfert de l'attaquant français. Une somme sur laquelle le club de la capitale refuse de s'aligner. Conscient de la situation, l'ancien joueur du FC Nantes réclame publiquement son transfert et espère faire craquer son club.

Ce n'est plus un secret, le PSG souhaite absolument densifier son secteur offensif et vise notamment deux joueurs : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Mais les discussions avec l'OL et l'Eintracht Francfort sont très compliquées. A tel point que la piste menant à l'international français semble se compliquer. Le club allemand se montre très gourmand et ne compte va vouloir céder. Ce sera 100M€ ou rien. Mais un élément pourrait bien tout changer. Et pour cause, Randal Kolo Muani vient de sortir du silence pour réclamer son transfert au PSG !

Kolo Muani réclame son transfert au PSG !

« Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort. J'ai pris les supporters à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin. Cependant, ce n'est pas un secret que le Paris Saint-Germain a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais venir à Paris et j'en ai également informé les responsables », lance l'ex-attaquant du FC Nantes dans des propos accordés au journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg.

«J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris»