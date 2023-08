Le PSG refuse de lâcher 100M€, un compromis proposé ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani pourrait migrer vers le PSG avant la fin du mercato estival. Alors que le club allemand réclamerait environ 100M€, le club de la capitale refuserait de payer une telle somme. Mais grâce à Hugo Ekitike, le PSG pourrait voir le prix de Randal Kolo Muani diminuer.

En plus de Gonçalo Ramos, le PSG aimerait recruter un deuxième avant-centre d'ici la fin du mercato estival, qui fermera ses portes le 1er septembre en France. Pour mener à bien cette mission, Luis Campos a fait de Randal Kolo Muani - sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht Francfort - sa grande priorité.

Le PSG ne veut pas payer 100M€ pour Kolo Muani

Selon les informations de Sky Allemagne , divulguées par Florian Plettenberg sur son compte X , le PSG aurait proposé une offre d'environ 80M€ à l'Eintracht Francfort dernièrement. Toutefois, le club allemand ne compterait pas vendre Randal Kolo Muani pour moins de 100M€, à moins qu'Hugo Ekitike ne soit inclus dans la transaction.

Hugo Ekitike + 80M€ pour Randal Kolo Muani ?