Mercato : L'entraineur du PSG veut faire un ultime cadeau à Mbappé

Lors de ce mercato estival, le PSG a régalé Kylian Mbappé en recrutant à la fois un nouveau numéro 9 et plusieurs joueurs de l'équipe de France. De surcroit, Luis Enrique aimerait que Luis Campos boucle la signature d'un joueur capable d'avoir une connexion spéciale avec son numéro 7 en attaque, à savoir Randal Kolo Muani.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé quittera le club librement et gratuitement dans un an s'il ne prolonge pas d'ici-là. Pour combler son numéro 7 et le convaincre de parapher un nouveau bail, le club de la capitale l'a régalé sur le mercato.

Enrique veut recruter l'acolyte parfait de Mbappé

En effet, le PSG a recruté Gonçalo Ramos lors de cette fenêtre de transferts. Alors que Kylian Mbappé réclame un nouveau numéro 9 depuis sa prolongation (l'été dernier) pour pouvoir évoluer en soutien derrière lui, le club de la capitale a fait le nécessaire pour recruter le buteur portugais. De surcroit, le PSG s'est offert les services de plusieurs joueurs de l'équipe de France - à savoir Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé - pour combler davantage son numéro 7.

Kolo Muani choisi par le PSG ?