Transferts : Le PSG a choisi ses deux prochaines recrues

À la recherche de renforts offensifs, le PSG entend finaliser deux gros transferts. Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont été érigés en priorité par les dirigeants parisiens. La piste menant à l'attaquant de Francfort est davantage avancée par rapport à celle du joueur de l'OL. Aucun accord entre clubs n'a été trouvé jusqu'à présent.

Après les départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG doit repenser son animation offensive. Le club de la capitale souhaite renforcer la ligne d'attaque mise à disposition de Luis Enrique. En ce sens, les dirigeants parisiens accélèrent à quatre jours de la fin du mercato.

En négociations depuis de nombreuses semaines pour étoffer son secteur offensif , le PSG souhaite bel et bien finaliser les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola selon les informations de RMC Sport . Malgré le recrutement de Gonçalo Ramos, Paris veut s'attacher les services du joueur de Francfort. Polyvalent et capable de prendre la profondeur, l'international français remplit les critères souhaités par les Parisiens. En outre, Bradley Barcola est aussi ciblé par le PSG. Comme le 10 Sport vous le révélait, le club de la capitale a déjà dégainé auprès de l'OL mais les dirigeants lyonnais n'ont pas souhaité donner suite.

