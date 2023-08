Un joueur du PSG va débloquer un transfert à 100M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif durant tout l'été, le mercato du PSG n'est pas pour autant terminé. Et pour cause, le club de la capitale attend encore deux transferts dont celui de Randal Kolo Muani, déjà d'accord avec les Parisiens. Néanmoins, ce dossier dépend grandement de la volonté d'Hugo Ekitike de rejoindre l'Eintracht Francfort. Et cela tombe bien puisque l'ancien Rémois ouvrirait enfin la porte à cette possibilité.

Très animé, le mercato du PSG risque encore d'évoluer d'ici vendredi, date à laquelle le marché des transferts fermera définitivement ses portes. Et les derniers dossiers chauds sur le bureau de Luis Campos sont déjà connus puisqu'il s'agit de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Le premier semble d'ailleurs beaucoup avancé que le second. Et un joueur de Luis Enrique semble détenir la clé de ce feuilleton.

Ekitike dans le deal pour Kolo Muani ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , après avoir vu ses deux premières offres refusées, le PSG va revenir à la charge en proposant 70M€, bonus compris, mais surtout en incluant Hugo Ekitike, qui sera probablement l'élément déterminant dans ce dossier.

Il ouvre enfin la porte à un transfert à Francfort

Et alors que jusque-là, l'ancien Rémois fermait la porte à un départ en Allemagne, L'EQUIPE révèle qu'il commencerait à changer d'avis et pourrait finalement se laisser convaincre par un transfert à l'Eintracht Francfort. Si Hugo Ekitike accepte de remplacer Randal Kolo Muani, le transfert de ce dernier vers le PSG devrait s'accélérer.