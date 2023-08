La nouvelle décision du PSG pour ces deux transferts

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre en France, le PSG aimerait boucler la signature de Randal Kolo Muani et se débarrasser dans le même temps d'Hugo Ekitike. Si le club de la capitale négocierait la vente de son numéro 44 avec l'Eintracht Francfort, il ne compterait pas pour autant l'inclure dans la transaction pour l'international français.

Malgré la signature de Gonçalo Ramos, le PSG voudrait s'offrir un deuxième avant-centre d'ici la fin du mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale aurait identifié le profil de Randal Kolo Muani. Et malheureusement pour Hugo Ekitike, l'arrivée prochaine de Randal Kolo Muani le pousserait vers la sortie.

Ekitike vers l'Eintracht et Kolo Muani au PSG ?

Depuis plusieurs semaines, le PSG tenterait de se séparer d'Hugo Ekitike. D'ailleurs, à en croire les indiscrétions d'Abdellah Boulma, le club de la capitale négocierait actuellement une vente de son numéro 44 avec l'Eintracht Francfort, le club de Randal Kolo Muani. Toutefois, le PSG et le club allemand ne compteraient pas négocier un échange entre leurs deux buteurs.

Les dossiers Ekitike et Kolo Muani sont distincts